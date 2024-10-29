Хачанов — Карреньо-Буста: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 29 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится матч первого круга, в котором встретятся 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 203-й номер рейтинга ATP Пабло Карреньо-Буста из Испании.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:00 мск.
Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 16:00 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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203
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Хачанов и Карреньо-Буста провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 5-3 в пользу россиянина. Кроме того, они встречались в полуфинале олимпийского турнира в Токио-2020, в котором Хачанов выиграл со счётом 6:3, 6:3. На выставочном турнире в Великобритании в 2018 году сильнее оказался испанский теннисист, победивший на супертайбрейке — 6:7 (4:7), 6:4, 1:0 (10:5).
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