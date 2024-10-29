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Ник Кирьос: я могу вернуться сейчас и обыграть 50% игроков, но не буду этого делать

Ник Кирьос: я могу вернуться сейчас и обыграть 50% игроков, но не буду этого делать
Ник Кирьос
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Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что в случае его возвращения на корт он сможет обыграть половину игроков в туре, но подчеркнул, что не станет этого делать из-за недовольства своей физической формой.

«Я могу вернуться сейчас и обыграть 50% игроков. Но я не хочу этого делать потому, что мои болельщики заслуживают лучшей версии меня, чем я сейчас могу быть на корте», — приводит слова спортсмена ABC.

Отметим, что 29-летний Кирьос за два года сыграл всего один официальный матч. Спортсмена преследовали проблемы с коленом и запястьем, из-за которых он не мог выступать. Ранее Ник Кирьос заявлял, что завершит карьеру максимум через один-два года.

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