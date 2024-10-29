Кирьос: не хочу так же, как Надаль с Марреем, ползти к финишу

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о том, в каком возрасте завершили свои карьеры испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.

Ранее Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут для него последними в профессиональной карьере. А Маррей ушёл из тенниса после Олимпиады-2024.

«Смотрю на то, как уходят Энди Маррей и Рафаэль Надаль. Я не хочу так же ползти к финишу. Думаю, что операции, боль — всё это не стоит того, на мой взгляд», — приводит слова спортсмена ABC.

Отметим, что 29-летний Кирьос за два года сыграл всего один официальный матч. Спортсмена преследовали проблемы с коленом и запястьем, из-за которых он не мог выступать. Ранее Ник Кирьос заявлял, что завершит карьеру максимум через один-два года.