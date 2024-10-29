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Стало известно, когда состоится жеребьёвка Итогового турнира WTA — 2024

Стало известно, когда состоится жеребьёвка Итогового турнира WTA — 2024
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Сегодня, 29 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится жеребьёвка Итогового турнира WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Вот как выглядит разделение на корзины – из каждой из них один игрок сформирует первую группу, а следующий – вторую группу.

  • Корзина 1: Ига Швёнтек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь);
  • Корзина 2: Кори Гауфф (США), Жасмин Паолини (Италия);
  • Корзина 3: Елена Рыбакина (Казахстан),  Джессика Пегула (США);
  • Корзина 4: Чжэн Циньвэнь (Китай), Барбора Крейчикова (Чехия).

Победительница одной группы в полуфинале сыграет с теннисисткой, занявшей второе место в другой. Призовой фонд турнира составляет рекордные $ 15,25 млн. WTA изменила систему получения очков на турнире. В одиночном разряде победа в матче группового этапа принесёт 200 очков в рейтинг WTA, но при поражении во всех играх в группе теннисистка не получит ни одного очка. В прошлом году вне зависимости от результатов участницы получали как минимум 375 баллов в рейтинг WTA. Победа в полуфинале принесёт дополнительные 400 очков, а в финале — 500. Если теннисистка выиграет трофей, не проиграв ни одного матча, ей достанется 1500 очков.

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