Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос рассказал о том, считает ли он Землю плоской или круглой

Ник Кирьос рассказал о том, считает ли он Землю плоской или круглой
Ник Кирьос
Комментарии

Австралийский теннисист, экс 13-я ракетка мира Ник Кирьос высказал своё мнение касательно того, круглую или плоскую поверхность имеет Земля.

«Я, наверное, склоняюсь к тому, что она круглая. Но не удивлюсь, если она окажется какой-то другой формы», — приводит слова спортсмена ABC.

Отметим, что 29-летний Кирьос за два года сыграл всего один официальный матч. Спортсмена преследовали проблемы с коленом и запястьем, из-за которых он не мог выступать. Ранее Ник Кирьос заявлял, что завершит карьеру максимум через один-два года. Он отметил, что не хочет уходить из спорта с травмами. Комментируя это, он привёл в пример Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

Материалы по теме
Кирьос: не хочу так же, как Надаль с Марреем, ползти к финишу
Кирьос: не хочу так же, как Надаль с Марреем, ползти к финишу
«Боролся с самим собой». Ник Кирьос вспомнил время, когда страдал депрессией
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android