Ник Кирьос рассказал о том, считает ли он Землю плоской или круглой

Австралийский теннисист, экс 13-я ракетка мира Ник Кирьос высказал своё мнение касательно того, круглую или плоскую поверхность имеет Земля.

«Я, наверное, склоняюсь к тому, что она круглая. Но не удивлюсь, если она окажется какой-то другой формы», — приводит слова спортсмена ABC.

Отметим, что 29-летний Кирьос за два года сыграл всего один официальный матч. Спортсмена преследовали проблемы с коленом и запястьем, из-за которых он не мог выступать. Ранее Ник Кирьос заявлял, что завершит карьеру максимум через один-два года. Он отметил, что не хочет уходить из спорта с травмами. Комментируя это, он привёл в пример Рафаэля Надаля и Энди Маррея.