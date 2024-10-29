Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер уверенно победила квалифаера из Японии на старте турнира в Гонконге

Диана Шнайдер уверенно победила квалифаера из Японии на старте турнира в Гонконге
Комментарии

Завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге, в котором 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла Киоку Окамуру из Японии, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, — 6:3, 6:3.

Гонконг. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 11:05 МСК
Диана Шнайдер
14
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Киока Окамура
237
Япония
Киока Окамура
К. Окамура

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Россиянка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету её соперницы два эйса. Японка не совершила ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В 1/8 финала соревнований в Гонконге Шнайдер встретится с австралийской теннисисткой 210-й ракеткой мира Присциллой Хон.

Сетка турнира в Гонконге
Календарь турнира в Гонконге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android