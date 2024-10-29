Диана Шнайдер уверенно победила квалифаера из Японии на старте турнира в Гонконге
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Завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге, в котором 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла Киоку Окамуру из Японии, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, — 6:3, 6:3.
Гонконг. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 11:05 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|3
237
Киока Окамура
К. Окамура
Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. Россиянка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету её соперницы два эйса. Японка не совершила ни одной двойной ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
В 1/8 финала соревнований в Гонконге Шнайдер встретится с австралийской теннисисткой 210-й ракеткой мира Присциллой Хон.
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