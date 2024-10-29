Янчук оценил шансы Рублёва касательно участия в Итоговом турнире ATP

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Андрей Рублёв имеет неплохие шансы, чтобы попасть на Итоговый турнир АТР.

«Я думаю, что у Рублёва хорошие шансы пройти на Итоговый турнир ATP. Реальным конкурентом на данный момент является австралиец, но остальные, на мой взгляд, далековато. Не исключено, что [Новак] Джокович снимется, но я думаю, что Андрей отберётся сам, надо сыграть не хуже Алекса де Минора в Париже на этой неделе, это ему вполне по силам», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, первые восемь теннисистов по итогам года примут участие в Итоговом чемпионате ATP. Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев. Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, он занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв — восьмой.