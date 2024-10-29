Punto de Break: Даниил Медведев бессилен навязать свой стиль игры Алькарасу и Синнеру

Обозреватель издания Punto de Break Диего Хименес Рубио высказался о снижении результатов российского теннисиста Даниила Медведева в 2024 году.

«Потеря уверенности в игре Медведева заметна, особенно если учесть, что он проиграл все три встречи, проведённые в этом году с Алькарасом, и четыре из пяти в матчах с Синнером. Тревожные сигналы очевидны для теннисиста, в игре которого наблюдается определённый застой. Бессилие навязать свой стиль игры двум лучшим игрокам мира в конечном итоге сказалось на моральном духе россиянина, который проиграл в Канаде и Цинциннати. То, что казалось для него отличной возможностью, в конечном итоге стало осознанием того, что у Даниила дела идут не так, как ему хотелось бы. Его финалы на Открытом чемпионате Австралии и в Индиан-Уэллсе сыграли решающую роль в том, что он остался одним из лучших в мире, но разрыв, отделяющий его от итальянца и испанца, намного больше, чем можно было предположить в начале этого года. У Даниила осталось только два турнира («Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP. — Прим. «Чемпионата») в этом сезоне, где он снова может поверить в свои силы и достичь былой славы», — написал Рубио в своей колонке в Punto de Break.

В стартовой встрече на «Мастерсе» в Париже Медведев сыграет с победителем матча 1/32 финала между австралийским теннисистом Алексеем Попыриным и Маттео Берреттини из Италии.