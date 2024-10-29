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Коллекция Даниила Медведева представлена на выставке Lacoste в Париже

Коллекция Даниила Медведева представлена на выставке Lacoste в Париже
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Организаторы турнира категории «Мастерс» в Париже организовали выставку компании Lacoste, в которой представлен российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев. Россиянин является всемирным амбассадором французского бренда спортивной экипировки.

Фото: https://x.com/DaniilMedwed

Фото: https://x.com/DaniilMedwed

«Круто видеть мою коллекцию Lacoste на выставке «Мастерса» в Париже», — написал Медведев в своём аккаунте в социальных сетях.

Также на выставке представлена коллекция 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

В стартовом матче на турнире в Париже россиянин сыграет с победителем матча 1/32 финала между австралийским теннисистом Алексеем Попыриным и Маттео Берреттини из Италии.

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