Алекс Михельсен за 53 минуты разгромил Хуберта Хуркача на старте «Мастерса» в Париже

Завершился матч первого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Париже между 14-й ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем и американцем Алексом Михельсеном, занимающим 44-ю строчку в рейтинге ATP. Победу в двух сетах одержал представитель США — 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 53 минуты. Американец пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Хуркач выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках. Он не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В 1/16 финала соревнований в столице Франции Михельсен сыграет с хозяином корта 60-й ракеткой мира Артуром Риндеркнешем.