Алекс Михельсен за 53 минуты разгромил Хуберта Хуркача на старте «Мастерса» в Париже
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Завершился матч первого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Париже между 14-й ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем и американцем Алексом Михельсеном, занимающим 44-ю строчку в рейтинге ATP. Победу в двух сетах одержал представитель США — 6:1, 6:3.
Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 13:10 МСК
44
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 0
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14
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Продолжительность матча составила 53 минуты. Американец пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Хуркач выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках. Он не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
В 1/16 финала соревнований в столице Франции Михельсен сыграет с хозяином корта 60-й ракеткой мира Артуром Риндеркнешем.
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