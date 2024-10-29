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Алекс Михельсен за 53 минуты разгромил Хуберта Хуркача на старте «Мастерса» в Париже

Алекс Михельсен за 53 минуты разгромил Хуберта Хуркача на старте «Мастерса» в Париже
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Завершился матч первого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Париже между 14-й ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем и американцем Алексом Михельсеном, занимающим 44-ю строчку в рейтинге ATP. Победу в двух сетах одержал представитель США — 6:1, 6:3.

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 13:10 МСК
Алекс Михельсен
44
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Хуберт Хуркач
14
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Продолжительность матча составила 53 минуты. Американец пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Хуркач выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках. Он не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В 1/16 финала соревнований в столице Франции Михельсен сыграет с хозяином корта 60-й ракеткой мира Артуром Риндеркнешем.

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