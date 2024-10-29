Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории «Мастерс» в Париже.

Во втором круге соревнований в столице Франции Синнер должен был встретиться с победителем встречи между 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном и хозяином корта Корентеном Муте (90-й в рейтинге ATP). Лидера мирового рейтинга в сетке заменит 85-я ракетка мира Артур Казо. Лаки-лузер из Франции в финале квалификации «Мастерс» в Париже проиграл итальянцу Фабио Фоньини.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.