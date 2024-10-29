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Стал известен новый соперник Хачанова в первом круге «Мастерса» в Париже

Стал известен новый соперник Хачанова в первом круге «Мастерса» в Париже
Карен Хачанов
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Стало известно об изменениях в сетке «Мастерса» в Париже. Так, против российского теннисиста Карена Хачанова не сыграет испанец Пабло Карреньо-Буста. Об этом сообщает Avantage Tennis.

На официальном сайте турнира указано, что соперником Хачанова в первом круге соревнований стал австралиец 71-я ракетка мира Кристофер О’Коннелл. Встреча состоится сегодня, 29 октября, и начнётся не ранее 16:00 мск. Это будет первое очное противостояние теннисистов на турнире категории АТР.

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 16:00 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Кристофер О'Коннелл
71
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

Ранее стало известно и о том, что первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории «Мастерс» в Париже.

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