Стал известен новый соперник Хачанова в первом круге «Мастерса» в Париже

Стало известно об изменениях в сетке «Мастерса» в Париже. Так, против российского теннисиста Карена Хачанова не сыграет испанец Пабло Карреньо-Буста. Об этом сообщает Avantage Tennis.

На официальном сайте турнира указано, что соперником Хачанова в первом круге соревнований стал австралиец 71-я ракетка мира Кристофер О’Коннелл. Встреча состоится сегодня, 29 октября, и начнётся не ранее 16:00 мск. Это будет первое очное противостояние теннисистов на турнире категории АТР.

Ранее стало известно и о том, что первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории «Мастерс» в Париже.