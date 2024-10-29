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Варвара Грачёва обыграла россиянку Прозорову в первом круге турнира в Гонконге

Варвара Грачёва обыграла россиянку Прозорову в первом круге турнира в Гонконге
Варвара Грачёва
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Французская теннисистка 66-я ракетка мира Варвара Грачёва обыграла российскую теннисистку Татьяну Прозорову (268-й номер рейтинга) в первом круге турнира WTA-250 в Гонконге. Счёт — 2:6, 7:5, 6:2 в пользу француженки.

Гонконг. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 11:55 МСК
Варвара Грачёва
66
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 2
         
Татьяна Прозорова
268
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. За время матча Грачёва выполнила две подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. Прозоровой удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 13 возможных, а также выполнить два эйса. В то же время россиянка допустила две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Варвара Грачёва сыграет с победительницей матча между Анастасией Захаровой (Россия) и Джан Су Джон (Южная Корея).

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