Варвара Грачёва обыграла россиянку Прозорову в первом круге турнира в Гонконге

Французская теннисистка 66-я ракетка мира Варвара Грачёва обыграла российскую теннисистку Татьяну Прозорову (268-й номер рейтинга) в первом круге турнира WTA-250 в Гонконге. Счёт — 2:6, 7:5, 6:2 в пользу француженки.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. За время матча Грачёва выполнила две подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. Прозоровой удалось реализовать 5 брейк-пойнтов из 13 возможных, а также выполнить два эйса. В то же время россиянка допустила две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Варвара Грачёва сыграет с победительницей матча между Анастасией Захаровой (Россия) и Джан Су Джон (Южная Корея).