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Штруфф оказался сильнее Музетти в первом круге «Мастерса» в Париже

Штруфф оказался сильнее Музетти в первом круге «Мастерса» в Париже
Ян-Леннард Штруфф
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Немецкий теннисист 42-я ракетка мира Ян-Леннард Штруфф оказался сильнее 16-го номера мирового рейтинга из Италии Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Счёт — 6:4, 6:2.

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 13:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
42
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Штруфф выполнил девять подач навылет, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил четыре двойные ошибки. Музетти удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх, выполнить пять эйсов. Музетти также допустил две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Ян-Леннард Штруфф сыграет с сильнейшим в матче между Артюром Фисом (Франция) и Марином Чиличем (Хорватия).

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