Штруфф оказался сильнее Музетти в первом круге «Мастерса» в Париже

Немецкий теннисист 42-я ракетка мира Ян-Леннард Штруфф оказался сильнее 16-го номера мирового рейтинга из Италии Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Счёт — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Штруфф выполнил девять подач навылет, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил четыре двойные ошибки. Музетти удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх, выполнить пять эйсов. Музетти также допустил две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Ян-Леннард Штруфф сыграет с сильнейшим в матче между Артюром Фисом (Франция) и Марином Чиличем (Хорватия).