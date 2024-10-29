Штруфф оказался сильнее Музетти в первом круге «Мастерса» в Париже
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Немецкий теннисист 42-я ракетка мира Ян-Леннард Штруфф оказался сильнее 16-го номера мирового рейтинга из Италии Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Счёт — 6:4, 6:2.
Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 13:10 МСК
42
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Штруфф выполнил девять подач навылет, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил четыре двойные ошибки. Музетти удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх, выполнить пять эйсов. Музетти также допустил две двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Ян-Леннард Штруфф сыграет с сильнейшим в матче между Артюром Фисом (Франция) и Марином Чиличем (Хорватия).
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