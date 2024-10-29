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Артюр Фис обыграл экс третью ракетку мира в первом круге «Мастерса» в Париже

Артюр Фис обыграл экс третью ракетку мира в первом круге «Мастерса» в Париже
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20-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел во второй круг домашнего турнира категории «Мастерс» в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл экс третью ракетку мира хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:5), 6:4.

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 13:10 МСК
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Марин Чилич
201
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Французский теннисист восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и показал 100%-ную реализацию брейк-пойнтов (три из трёх заработанных). Чилич выполнил семь эйсов при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из четырёх (50%).

Во втором круге соревнований в столице Франции Фис сыграет с немецким теннисистом 42-й ракеткой мира Ян-Леннардом Штруффом, который в своём матче 1/32 финала обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

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