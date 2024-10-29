Артюр Фис обыграл экс третью ракетку мира в первом круге «Мастерса» в Париже
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20-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел во второй круг домашнего турнира категории «Мастерс» в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл экс третью ракетку мира хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:5), 6:4.
Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 13:10 МСК
20
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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201
Марин Чилич
М. Чилич
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Французский теннисист восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и показал 100%-ную реализацию брейк-пойнтов (три из трёх заработанных). Чилич выполнил семь эйсов при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из четырёх (50%).
Во втором круге соревнований в столице Франции Фис сыграет с немецким теннисистом 42-й ракеткой мира Ян-Леннардом Штруффом, который в своём матче 1/32 финала обыграл итальянца Лоренцо Музетти.
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