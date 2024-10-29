Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Париже

Соперником российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге хардового турнира категории «Мастерс» в Париже будет австралиец Алексей Попырин, обыгравший в матче 1/32 финала Маттео Берреттини из Италии — 7:5, 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Австралийский теннисист 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. Берреттини выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из шести.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.