Определился соперник Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Париже
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Соперником российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге хардового турнира категории «Мастерс» в Париже будет австралиец Алексей Попырин, обыгравший в матче 1/32 финала Маттео Берреттини из Италии — 7:5, 7:6 (7:2).
Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 14:20 МСК
24
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
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36
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Австралийский теннисист 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. Берреттини выполнил семь эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из шести.
«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.
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