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Стала известна причина снятия Янника Синнера с «Мастерса» в Париже

Стала известна причина снятия Янника Синнера с «Мастерса» в Париже
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории «Мастерс» в Париже из-за кишечного вируса.

«Янник Синнер страдает кишечным вирусом, которым он заразился до приезда в Париж. Он вынужден отказаться, несмотря на своё желание участвовать в турнире», — говорится в сообщении пресс-службы турнира в официальном аккаунте в соцсетях.

Во втором круге соревнований в столице Франции Синнер должен был встретиться с победителем встречи между 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном и хозяином корта Корентеном Муте (90-й в рейтинге ATP). Лидера мирового рейтинга в сетке заменит 85-я ракетка мира француз Артур Казо.

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