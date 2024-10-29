Стала известна причина снятия Янника Синнера с «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории «Мастерс» в Париже из-за кишечного вируса.

«Янник Синнер страдает кишечным вирусом, которым он заразился до приезда в Париж. Он вынужден отказаться, несмотря на своё желание участвовать в турнире», — говорится в сообщении пресс-службы турнира в официальном аккаунте в соцсетях.

Во втором круге соревнований в столице Франции Синнер должен был встретиться с победителем встречи между 19-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном и хозяином корта Корентеном Муте (90-й в рейтинге ATP). Лидера мирового рейтинга в сетке заменит 85-я ракетка мира француз Артур Казо.