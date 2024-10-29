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Ник Кирьос: нужно завершать карьеру более изящно, чем Маррей, Федерер и Надаль

Ник Кирьос: нужно завершать карьеру более изящно, чем Маррей, Федерер и Надаль
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист 29-летний Ник Кирьос высказался об окончании спортивной карьеры.

«Достижения Энди Маррея в теннисе, в принципе, никому не уступают, кроме Новака, Федерера или Надаля, типа следующий человек — Энди Маррей. Это как будто ты всего добился. Нужно уходить, я думаю, немного более изящно, чем они. Я думаю, что операции, боль — это просто того не стоит, по-моему», — сказал австралиец в подкасте Луи Теру.

В прошлом году Кирьос лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт.

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