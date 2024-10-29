Рублёв — Серундоло: россиянин отдал первый сет в матче на «Мастерсе» в Париже

Российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв отдал первый сет в матче второго круга «Мастерса» в Париже против аргентинца Франсиско Серундоло на тай-брейке. Счёт — 7:6 (8:6) в пользу аргентинца. Соперник смог забрать у Рублёва четыре гейма кряду.

За время первого сета Рублёв реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных и выполнил три подачи навылет. Россиянин также допустил две двойные ошибки. Серундоло выполнил три подачи навылет, реализовал два брейк-пойнта из девяти, а также допустил четыре двойные ошибки.

Победитель этой встречи в третьем круге турнира сыграет с сильнейшим в противостоянии Стефаноса Циципаса (Греция) и Алехандро Табило (Чили).