Рублёв — Серундоло: россиянин отдал первый сет в матче на «Мастерсе» в Париже
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Российский теннисист шестая ракетка мира Андрей Рублёв отдал первый сет в матче второго круга «Мастерса» в Париже против аргентинца Франсиско Серундоло на тай-брейке. Счёт — 7:6 (8:6) в пользу аргентинца. Соперник смог забрать у Рублёва четыре гейма кряду.
Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 14:50 МСК
29
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|3
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
За время первого сета Рублёв реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных и выполнил три подачи навылет. Россиянин также допустил две двойные ошибки. Серундоло выполнил три подачи навылет, реализовал два брейк-пойнта из девяти, а также допустил четыре двойные ошибки.
Победитель этой встречи в третьем круге турнира сыграет с сильнейшим в противостоянии Стефаноса Циципаса (Греция) и Алехандро Табило (Чили).
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