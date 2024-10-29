Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Гонконге, обыграв кореянку Джон
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Российская теннисистка Анастасия Захарова (113-й номер рейтинга) вышла во второй круг турнира WTA-250 в Гонконге, обыграв соперницу из Южной Кореи, 244-ю ракетку мира Джан Су Джон. Счёт — 7:5, 6:4.
Гонконг. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 14:25 МСК
244
Джан Су Джон
Д. Джон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
|
|6
113
Анастасия Захарова
А. Захарова
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. За время матча Захарова выполнила одну подачу навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и допустила одну двойную ошибку. Джон удалось реализовать три брейк-пойнта из трёх возможных, а также выполнить три эйса. В то же время кореянка допустила одну двойную ошибку.
В следующем раунде соревнований Анастасия Захарова сразится с Варварой Грачёвой, которая ранее обыграла 268-ю ракетку из России Татьяну Прозорову.
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