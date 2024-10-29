Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира в Гонконге, обыграв кореянку Джон

Российская теннисистка Анастасия Захарова (113-й номер рейтинга) вышла во второй круг турнира WTA-250 в Гонконге, обыграв соперницу из Южной Кореи, 244-ю ракетку мира Джан Су Джон. Счёт — 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. За время матча Захарова выполнила одну подачу навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и допустила одну двойную ошибку. Джон удалось реализовать три брейк-пойнта из трёх возможных, а также выполнить три эйса. В то же время кореянка допустила одну двойную ошибку.

В следующем раунде соревнований Анастасия Захарова сразится с Варварой Грачёвой, которая ранее обыграла 268-ю ракетку из России Татьяну Прозорову.