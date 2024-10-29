Фис: в моей голове звучит тихий голос, который говорит, что я хочу стать лучшим в мире

20-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал о желании стать первой ракеткой мира.

«Когда я был молод, то говорил: «Да, я хочу выиграть много турниров «Большого шлема», я хочу быть №1». Сейчас, когда я в туре, то понимаю, что говорил безумные вещи, потому что этого очень трудно достичь! Но в моей голове звучит тихий голос, который говорит, что я по-прежнему хочу быть одним из лучших в игре, поэтому я стараюсь совершенствоваться каждый день и выкладываться по полной. И тогда, в конце концов, мы увидим, что происходит. Я просто хочу показать всё, на что способен, и завершить свою карьеру с большими титулами», — приводит слова Фиса пресс-служба ATP.

Сегодня, 29 октября, Артур Фис вышел во второй круг домашнего турнира категории «Мастерс» в Париже, обыграв экс третью ракетку мира хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:5), 6:4.

На счету 20-летнего спортсмена три титула на турнирах уровня ATP.