Андрей Рублёв разбил колено в кровь в матче с Серундоло во 2-м круге «Мастерса» в Париже
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В эти минуты проходит матч второго круга «Мастерса» в Париже между российским теннисистом шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым и аргентинцем Франсиско Серундоло. Во втором сете при счёте 1:1 после проигранного очка россиянин несколько раз ударил ракеткой по своему колену и разбил его в кровь.
Первый сет на тай-брейке выиграл Серундоло — 7:6 (8:6). Аргентинец смог забрать у Рублёва четыре гейма кряду.
Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 14:50 МСК
29
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
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7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Победитель этой встречи в третьем круге турнира сразится с сильнейшим в противостоянии Стефаноса Циципаса (Греция) и Алехандро Табило (Чили).
Рублёв и Серундоло сыграли между собой три матча на турнирах ATP (все на грунте). Счёт личных встреч 2-1 в пользу представителя Аргентины.
Комментарии
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