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Французский журналист: что заставляет Циципаса так страдать почти что в каждом матче?

Французский журналист: что заставляет Циципаса так страдать почти что в каждом матче?
Стефанос Циципас
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Французский журналист Бенуа Майлен в социальных сетях задался вопросом о состоянии греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Он предположил, что на результативность игры может влиять отсутствие отца во время игр.

«Но что происходит, что заставляет Циципаса так страдать почти что в каждом матче? Он как будто потерял ту частичку души, которая делала его таким сильным… Он побеждает Карбальес-Баэну, но так слабо. Это отсутствие отца? Физические проблемы? Локоть? Он выглядит измождённым», — написал Майлен в социальных сетях.

Матч с Карбальес-Баэной продолжался 2 часа и завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:3. За это время Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Карбальес-Баэны четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

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