Эмма Радукану рассказала, чего ей стоила ошибка, совершённая в прошлом году

58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о своей ошибке, допущенной в прошлом году и повлекшей серьёзные последствия для здоровья.

«Я выбыла на восемь месяцев, перенесла три операции, и восстановление было не таким простым, как все планировали. Изначально предполагалось, что я вернусь к игре через четыре месяца, но в итоге это заняло вдвое больше времени, потому что я вернулась слишком быстро и получила ещё больше повреждений. Я получила урок и поняла, что нужно быть терпеливой и не торопиться. Что касается возвращения, то требуется время, чтобы привыкнуть к скорости игры. Матч отличается от тренировок и вносит непредсказуемость.

Сейчас я больше благодарна за своё здоровье, чем за результаты. Когда ты стоишь в стороне и наблюдаешь, как всё проходит мимо тебя, это очень тяжело», — приводит слова британки Tennis Infinity со ссылкой на HSBC.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть машину из-за невысоких результатов в последнее время.