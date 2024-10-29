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Андрей Рублёв проиграл Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Париже

Андрей Рублёв проиграл Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Париже
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Во втором круге он проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло (29-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

В первом сете россиянин вёл со счётом 5:2. Во второй партии Рублёв также вёл с брейком.

Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 14:50 МСК
Франсиско Серундоло
29
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		7 7
6 6 		6 5
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Серундоло восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Из-за раннего поражения в Париже под угрозой находится попадание Рублёва на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в итальянском Турине. На данный момент Андрей занимает 8-е место в гонке на финальный турнир года, австралиец Алекс де Минор отстаёт от него на 165 очков.

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