Мпетчи Перрикар победил Тиафо на старте «Мастерса» в Париже и может сыграть с Хачановым

31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл 17-го номера рейтинга американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Мпетчи Перрикар выполнил 28 подач навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Тиафо 10 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Джованни Мпетчи Перрикар может сыграть с россиянином Кареном Хачановым, который в эти минуты сражается с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.