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Мпетчи Перрикар победил Тиафо на старте «Мастерса» в Париже и может сыграть с Хачановым

Мпетчи Перрикар победил Тиафо на старте «Мастерса» в Париже и может сыграть с Хачановым
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31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл 17-го номера рейтинга американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:3.

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 15:05 МСК
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 3
6 5 		7 7 6
         
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Мпетчи Перрикар выполнил 28 подач навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Тиафо 10 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Джованни Мпетчи Перрикар может сыграть с россиянином Кареном Хачановым, который в эти минуты сражается с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

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