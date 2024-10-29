Тейлор Фриц квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Осталось три места

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Он стал пятым участником соревнований.

Ранее на турнир отобрались итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев.

В 2024 году Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — на US Open. В матче за титул он уступил Яннику Синнеру. Американец выиграл два титула категории ATP-250 — на харде в Делрей-Бич (США) и на траве в Истбурне (Великобритания).

Фриц сыграет на Итоговом турнире во второй раз в карьере. В 2022 году Тейлор дошёл до полуфинала соревнований.