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Серундоло в матче с Андреем Рублёвым одержал 100-ю победу в карьере на турнирах ATP

Серундоло в матче с Андреем Рублёвым одержал 100-ю победу в карьере на турнирах ATP
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29-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло оформил 100-ю победу в карьере на турнирах уровня ATP-тура. Это достижение покорилось ему после того, как он обыграл седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция).

Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 14:50 МСК
Франсиско Серундоло
29
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		7 7
6 6 		6 5
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

За свою карьеру 26-летний Серундоло выиграл три титула на турнирах ATP, включая один в 2024 году. Лучшими результатами аргентинца на турнирах «Большого шлема» являются два выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос» (2023, 2024).

В третьем круге «Мастерса» в Париже Франсиско Серундоло сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 10) — Алехандро Табило (Чили).

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