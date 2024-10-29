Серундоло в матче с Андреем Рублёвым одержал 100-ю победу в карьере на турнирах ATP

29-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло оформил 100-ю победу в карьере на турнирах уровня ATP-тура. Это достижение покорилось ему после того, как он обыграл седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция).

За свою карьеру 26-летний Серундоло выиграл три титула на турнирах ATP, включая один в 2024 году. Лучшими результатами аргентинца на турнирах «Большого шлема» являются два выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос» (2023, 2024).

В третьем круге «Мастерса» в Париже Франсиско Серундоло сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 10) — Алехандро Табило (Чили).