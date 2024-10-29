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Янник Синнер прокомментировал решение сняться с «Мастерса» в Париже

Янник Синнер прокомментировал решение сняться с «Мастерса» в Париже
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам после снятия с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Мы приехали в Париж очень рано, чтобы подготовиться наилучшим образом. После первой тренировки я почувствовал себя нехорошо. В воскресенье я разговаривал с врачом, обнаружили вирус, при котором требуется три-четыре дня на восстановление.

Сегодня я чувствую себя немного лучше, но тело не готово к соревнованиям, и я всё ещё чувствую себя очень, очень слабо. Нет смысла выходить на корт и пытаться бороться на этом турнире. Я очень разочарован, потому что на этом турнире хотел понять, на каком уровне нахожусь. Это была одна из моих главных целей на эту неделю. Но, к сожалению, я не могу этого сделать», — приводит слова Синнера сайт ATP.

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