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Диана Шнайдер: в 2023 году я многое упустила из-за учёбы и студенческого тенниса

Диана Шнайдер: в 2023 году я многое упустила из-за учёбы и студенческого тенниса
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о своём опыте обучения и игры в теннис в Университете Северной Каролины в США.

«В 2023 году я многое упустила из-за учёбы в колледже и игры в студенческий теннис, поэтому каждому игроку требуется время и опыт, чтобы приспособить свою игру и подготовиться к туру. Мне кажется, в колледже мы тренировались, как в туре. Играли много матчей, каждую неделю была возможность учиться, играть с разными игроками, мы много путешествовали. Всё было очень интенсивно.

Нам также очень повезло с тренерским составом, они стремились подготовить игроков к профессиональной карьере, а не просто к тому, чтобы они хорошо играли в колледже. Всё это придало мне больше уверенности и дало идеальную основу», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

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