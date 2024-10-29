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«Могу добиться большего». Диана Шнайдер назвала три лучших момента своего сезона-2024

«Могу добиться большего». Диана Шнайдер назвала три лучших момента своего сезона-2024
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер выбрала три наиболее ярких момента своего сезона-2024.

В 2024 году Диана Шнайдер выиграла три турнира WTA, впервые вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема» (четвёртый круг US Open), а также завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

«Я чувствую, что весь сезон был отличным. Если бы мне пришлось выбирать, то я бы выбрала три лучших момента. Горжусь своей неделей в Бад-Хомбурге. Не ожидала, что смогу быть настолько хороша на траве, поэтому это было для меня сюрпризом. Это был отличный турнир, победа над несколькими замечательными соперницами.

Далее — вторая неделя на турнире «Большого шлема» на US Open, я стремилась к этому и горжусь, что у меня получилось. И просто попадание на Олимпиаду. Это была большая цель, и я очень рада, что мне выпала такая возможность. Хранить медаль у себя дома — это невероятно. Я знаю, что могу добиться большего, и посмотрим, как всё сложится в следующем году», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

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