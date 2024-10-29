Диана Шнайдер: даже в детские годы мне больше всего нравился теннис

14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что в детстве посещала различные кружки, но всегда отдавала предпочтение теннису.

«В детстве у меня было множество разных занятий, пока не переехала в Москву, чтобы тренироваться и играть в турнирах. Это было где-то в восемь лет.

С четырёх до восьми лет, помимо тенниса, я занималась классическими танцами, играла в шахматы и играла на пианино. Я всё ещё умею играть в шахматы. В юниорском возрасте мы с папой брали с собой набор, чтобы играть во многие игры. Больше всего мне всегда нравился теннис, даже в детские годы», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.