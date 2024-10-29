Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, отыграв матчбол соперника
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла (71-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).
Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 16:35 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
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|2
|3
|
|3
|7 8
|
|6
|6 6
71
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
На тай-брейке Хачанов отыграл один матчбол соперника.
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. За это время Хачанов выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету О'Коннелла 17 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов сыграет с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.
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