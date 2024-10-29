Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, отыграв матчбол соперника

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла (71-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

На тай-брейке Хачанов отыграл один матчбол соперника.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. За это время Хачанов выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету О'Коннелла 17 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов сыграет с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.