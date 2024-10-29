Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, отыграв матчбол соперника

Карен Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, отыграв матчбол соперника
Комментарии

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла (71-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 16:35 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 8
4 		6 6 6
         
Кристофер О'Коннелл
71
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

На тай-брейке Хачанов отыграл один матчбол соперника.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. За это время Хачанов выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету О'Коннелла 17 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов сыграет с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

Календарь «Мастерса» в Париже
Сетка «Мастерса» в Париже
Материалы по теме
«Он пройдёт Алькараса и будет в финале». Медведеву пророчат триумф на «Мастерсе» в Париже
«Он пройдёт Алькараса и будет в финале». Медведеву пророчат триумф на «Мастерсе» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android