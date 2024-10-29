Ришар Гаске провёл последний матч в карьере на «Мастерсе» в Париже
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Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске провёл последний матч в карьере на домашнем турнире серии «Мастерс» в Париже. В первом круге соревнований он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу (65-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.
Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 17:35 МСК
65
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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133
Ришар Гаске
Р. Гаске
Гаске в 17-й раз сыграл на этом турнире. Ровно столько же раз участие в нём принимал и 24-кратный обладатель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович.
В октябре 2024 года Ришар Гаске сообщил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025. Французу 38 лет, за свою карьеру он выиграл 16 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде. Три раза Гаске выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема».
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