Ришар Гаске провёл последний матч в карьере на «Мастерсе» в Париже

Бывшая седьмая ракетка мира французский теннисист Ришар Гаске провёл последний матч в карьере на домашнем турнире серии «Мастерс» в Париже. В первом круге соревнований он проиграл бельгийцу Зизу Бергсу (65-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Гаске в 17-й раз сыграл на этом турнире. Ровно столько же раз участие в нём принимал и 24-кратный обладатель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович.

В октябре 2024 года Ришар Гаске сообщил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025. Французу 38 лет, за свою карьеру он выиграл 16 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде. Три раза Гаске выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема».