Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA. Соболенко и Рыбакина попали в одну группу

Прошла жеребьёвка группового этапа Итогового турнира WTA, который пройдёт с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фиолетовая группа:

Арина Соболенко (Беларусь, 1);

Жасмин Паолини (Италия, 4);

Елена Рыбакина (Казахстан, 6);

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).

Оранжевая группа:

Ига Швёнтек (Польша, 2);

Кори Гауфф (США, 3);

Джессика Пегула (США, 6);

Барбора Крейчикова (Чехия, 8).

Российская теннисистка Дарья Касаткина является второй запасной на турнире. Первая запасная — американка Эмма Наварро.

Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.