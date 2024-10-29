Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA. Соболенко и Рыбакина попали в одну группу
Прошла жеребьёвка группового этапа Итогового турнира WTA, который пройдёт с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Фиолетовая группа:
- Арина Соболенко (Беларусь, 1);
- Жасмин Паолини (Италия, 4);
- Елена Рыбакина (Казахстан, 6);
- Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).
Оранжевая группа:
- Ига Швёнтек (Польша, 2);
- Кори Гауфф (США, 3);
- Джессика Пегула (США, 6);
- Барбора Крейчикова (Чехия, 8).
Российская теннисистка Дарья Касаткина является второй запасной на турнире. Первая запасная — американка Эмма Наварро.
Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.
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