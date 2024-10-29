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Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA. Соболенко и Рыбакина попали в одну группу

Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA. Соболенко и Рыбакина попали в одну группу
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Прошла жеребьёвка группового этапа Итогового турнира WTA, который пройдёт с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фиолетовая группа:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1);
  • Жасмин Паолини (Италия, 4);
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 6);
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).

Оранжевая группа:

  • Ига Швёнтек (Польша, 2);
  • Кори Гауфф (США, 3);
  • Джессика Пегула (США, 6);
  • Барбора Крейчикова (Чехия, 8).

Российская теннисистка Дарья Касаткина является второй запасной на турнире. Первая запасная — американка Эмма Наварро.

Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.

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