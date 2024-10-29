Вероника Кудерметова и Чань Хаочин узнали соперниц по группе на Итоговом турнире WTA

Прошла жеребьёвка группового этапа в парном разряде на Итоговом турнире WTA, который пройдёт с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В соревнованиях примет участие одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова в дуэте с представительницей Тайваня Чань Хаочин.

Зелёная группа:

Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия);

Се Шувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия);

Николь Меликар Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия);

Катержина Синякова (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).

Белая группа:

Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия);

Сара Эррани и Жасмин Паолини (обе — Италия);

Кэролайн Долхайд и Дезире Кравчик (обе — США);

Чань Хаочин (Тайвань) и Вероника Кудерметова (Россия).

Действующими чемпионками Итогового турнира в парном разряде являются немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва.