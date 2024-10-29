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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин узнали соперниц по группе на Итоговом турнире WTA

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин узнали соперниц по группе на Итоговом турнире WTA
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Прошла жеребьёвка группового этапа в парном разряде на Итоговом турнире WTA, который пройдёт с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В соревнованиях примет участие одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова в дуэте с представительницей Тайваня Чань Хаочин.

Зелёная группа:

  • Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия);
  • Се Шувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия);
  • Николь Меликар Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия);
  • Катержина Синякова (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).

Белая группа:

  • Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия);
  • Сара Эррани и Жасмин Паолини (обе — Италия);
  • Кэролайн Долхайд и Дезире Кравчик (обе — США);
  • Чань Хаочин (Тайвань) и Вероника Кудерметова (Россия).

Действующими чемпионками Итогового турнира в парном разряде являются немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва.

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