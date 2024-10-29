Вероника Кудерметова и Чань Хаочин узнали соперниц по группе на Итоговом турнире WTA
Прошла жеребьёвка группового этапа в парном разряде на Итоговом турнире WTA, который пройдёт с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В соревнованиях примет участие одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова в дуэте с представительницей Тайваня Чань Хаочин.
Зелёная группа:
- Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия);
- Се Шувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия);
- Николь Меликар Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия);
- Катержина Синякова (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США).
Белая группа:
- Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия);
- Сара Эррани и Жасмин Паолини (обе — Италия);
- Кэролайн Долхайд и Дезире Кравчик (обе — США);
- Чань Хаочин (Тайвань) и Вероника Кудерметова (Россия).
Действующими чемпионками Итогового турнира в парном разряде являются немка Лаура Зигемунд и россиянка Вера Звонарёва.
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