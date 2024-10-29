21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выиграл 9 из последних 10 матчей на турнирах ATP. Сегодня, 29 октября, спортсмен одержал победу в матче первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция). Он оказался сильнее австралийца Кристофера О'Коннелла (6:4, 3:6, 7:6 (8:6)).

За последние две недели Хачанов выиграл турнир категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), а также вышел в финал соревнований ATP-500 в Вене (Австрия).

Во втором круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов сразится с французом Джованни Мпетчи Перрикаром, который на прошлых выходных выиграл турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария).