Карен Хачанов выиграл 9 из последних 10 матчей на турнирах ATP
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выиграл 9 из последних 10 матчей на турнирах ATP. Сегодня, 29 октября, спортсмен одержал победу в матче первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция). Он оказался сильнее австралийца Кристофера О'Коннелла (6:4, 3:6, 7:6 (8:6)).
Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 16:35 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
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|6
|6 6
71
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
За последние две недели Хачанов выиграл турнир категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), а также вышел в финал соревнований ATP-500 в Вене (Австрия).
Во втором круге «Мастерса» в Париже Карен Хачанов сразится с французом Джованни Мпетчи Перрикаром, который на прошлых выходных выиграл турнир ATP-500 в Базеле (Швейцария).
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