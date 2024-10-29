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Стало известно, какой матч откроет Итоговый турнир WTA — 2024

Стало известно, какой матч откроет Итоговый турнир WTA — 2024
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь откроют программу Итогового турнира WTA — 2024 в одиночном разряде. Очный матч девушек пройдёт 2 ноября, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч теннисисток — 4-0 в пользу Соболенко. Она выиграла в прошлом году в четвертьфинале US Open (6:1, 6:4), а также в нынешнем сезоне в финале Australian Open — 2024 (6:3, 6:2), четвертьфинале US Open — 2024 (6:1, 6:2) и в финале турнира в Ухане (6:3, 5:7, 6:3).

Соболенко и Циньвэнь попали в фиолетовую группу. С ними также сыграют итальянка Жасмин Паолини и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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