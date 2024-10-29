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Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA — 2024

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA — 2024
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Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с 4-м номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини в своём первом матче на Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Счёт личных встреч спортсменок — 3-2 в пользу Паолини, их последний матч прошёл на «Ролан Гаррос» — 2024 и закончился победой Жасмин (6:2, 4:6, 6:4).

Встреча Рыбакиной с Паолини в рамках Итогового чемпионата состоится 2 ноября после поединка между белорусской Ариной Соболенко и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Квартет этих теннисисток составляет фиолетовую группу.

В последний раз Рыбакина выходила на корт в августе, в первом круге US Open — 2024. Она снялась со второго круга, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане.

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