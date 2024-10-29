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Алекс де Минор вышел во второй круг «Мастерса» в Париже. Он сохраняет шансы на Итоговый

Алекс де Минор вышел во второй круг «Мастерса» в Париже. Он сохраняет шансы на Итоговый
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл аргентинца Мариано Навоне (45-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 19:20 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Мариано Навоне
45
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время де Минор выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Навоне четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Алекс де Минор сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем. Австралиец продолжает вести борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP, на данный момент он занимает девятую строчку.

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