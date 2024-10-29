Бен Шелтон в трёх сетах обыграл Муте и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

19-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он в упорной борьбе обыграл француза Корентена Муте (70-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Шелтон выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Муте ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Бен Шелтон сыграет с французом Артуром Казо, который попал в основную сетку турнира после снятия первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.