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Бен Шелтон в трёх сетах обыграл Муте и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

Бен Шелтон в трёх сетах обыграл Муте и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже
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19-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он в упорной борьбе обыграл француза Корентена Муте (70-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 19:20 МСК
Бен Шелтон
19
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 8 6
3 		7 10 3
         
Корентен Муте
70
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Шелтон выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Муте ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Бен Шелтон сыграет с французом Артуром Казо, который попал в основную сетку турнира после снятия первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

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