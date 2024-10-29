Бен Шелтон в трёх сетах обыграл Муте и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже
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19-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). На старте соревнований он в упорной борьбе обыграл француза Корентена Муте (70-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.
Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 19:20 МСК
19
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
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|3
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|6 8
|6
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|7 10
|3
70
Корентен Муте
К. Муте
Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Шелтон выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Муте ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Во втором круге «Мастерса» в Париже Бен Шелтон сыграет с французом Артуром Казо, который попал в основную сетку турнира после снятия первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
Комментарии
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