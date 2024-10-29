Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер: расстраиваюсь из-за ошибок, могу быть очень строга к себе

Диана Шнайдер: расстраиваюсь из-за ошибок, могу быть очень строга к себе
Комментарии

14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что может быть сильно строга к себе во время матчей.

«В теннисе есть много психологических аспектов, которые нужно учитывать. Я не собираюсь сдаваться, буду бороться до конца, но в то же время могу выйти на корт, думая: «Как я её обыграю?» Нужно уметь очищать свой разум, концентрироваться на себе, потому что есть так много вариантов.

Я работаю над этим. Очень расстраиваюсь из-за своих ошибок, могу быть очень строга к себе. Совершенно точно есть много вещей, которые я могу изменить, чтобы стать лучше», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

Материалы по теме
Диана Шнайдер: даже в детские годы мне больше всего нравился теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android