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Диана Шнайдер — о рейтинге: мне нужно время, чтобы осознать своё место

Диана Шнайдер — о рейтинге: мне нужно время, чтобы осознать своё место
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что до сих пор не может привыкнуть к мысли о том, что высоко находится в рейтинге WTA.

«Чувствую, что мне понадобится побольше времени, чтобы эта мысль устаканилась в моей голове — да, я того стою, моя игра заслуженно входит в топ-15 рейтинга. Этот год был сумасшедшим. Он ощущался очень быстро с большим количеством турниров. Мне нужно время, чтобы осознать, что это моё место», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

В 2024 году Диана Шнайдер выиграла три турнира WTA, впервые вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема» (четвёртый круг US Open), а также завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

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