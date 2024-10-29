«Готов принять риск до конца карьеры». Джованни Мпетчи Перрикар — о мощных вторых подачах

31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар заявил, что до конца карьеры будет рисковать со скоростью второй подачи.

«Моя игра довольно рискованная. Иногда работает, иногда нет. Это никогда не изменит мой образ мышления. Это часть моей игры, часть того, что я хочу реализовать. Есть хорошие стороны. Выполнить эйс на брейк-пойнте — это хорошо, но, когда допускаешь ошибку и теряешь первую подачу, становится менее весело. Это часть риска, 50 на 50. Я готов принять на себя этот риск до конца карьеры. Знаю, что это принесёт мне больше выигранных очков, чем наоборот», — приводит слова Мпетчи Перрикара We love tennis.

Максимальная скорость подачи Мпетчи Перрикара на турнире в швейцарском Базеле на прошлой неделе достигла 241 км/ч, средняя скорость первой подачи — 221 км/ч, второй — 213 км/ч.