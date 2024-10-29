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Карлос Алькарас с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже

Карлос Алькарас с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго раунда он обыграл чилийца Николаса Харри (37-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 21:10 МСК
Николас Харри
37
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Алькарас выполнил девять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Харри шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Карлос Алькарас поспорит с победителем матча между французом Уго Умбером и американцем Маркосом Гироном.

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