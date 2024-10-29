Доминик Тим провёл параллель между успехами игроков «Большой тройки» и смартфонами

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим выдвинул интересную теорию успеха серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Не думаю, что это совпадение, что так много невероятных спортсменов родились между 1981 и 1987 годами. За эти шесть лет появились Роджер (Федерер), (Лионель) Месси, (Криштиану) Роналду, (Льюис) Хэмилтон, Новак (Джокович), Энди (Маррей), Рафа (Надаль), Леброн Джеймс.

Это просто не может быть совпадением. Мы были поколением (Тим родился в 1993 году. — Прим. «Чемпионата»), у которого впервые появился смартфон, который определённо вредит концентрации и сосредоточенности.

Возможно, между этим есть связь, и сейчас, может быть, это поколение уже немного привыкло к этому, и им легче сосредоточиться в течение пяти часов со смартфоном. Кто знает? Но это очень интересный момент», — приводит слова Тима Tennis365.