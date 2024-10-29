Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Табило
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго круга он уверенно обыграл чилийца Алехандро Табило (22-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 22:10 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
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22
Алехандро Табило
А. Табило
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Табило три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Стефанос Циципас поборется с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло, который обыграл россиянина Андрея Рублёва.
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