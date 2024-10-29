Патрик Муратоглу: Карлос Алькарас сделал самое сложное в теннисе

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу заявил, что испанец Карлос Алькарас сумел добиться самого сложного дубля в теннисе.

«Я думаю, то, что он сделал, вероятно, самое сложное в теннисе — выиграл два турнира подряд, для победы на которых нужно продемонстрировать противоположные качества.

На «Ролан Гаррос» нужно скользить, вести более длинные розыгрыши с большим вращением. Затем на Уимблдоне необходимо принимать мощные подачи на покрытии, которое лучше подходит для контратакующих теннисистов или игроков, которые бьют более агрессивно с меньшим вращением. На Уимблдоне не надо скользить. И вау, эти два турнира так близки друг к другу в календаре и выиграть их подряд — одна из самых сложных задач в теннисе», — приводит слова Муратоглу Tennis365.