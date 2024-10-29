Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Патрик Муратоглу: Карлос Алькарас сделал самое сложное в теннисе

Патрик Муратоглу: Карлос Алькарас сделал самое сложное в теннисе
Комментарии

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу заявил, что испанец Карлос Алькарас сумел добиться самого сложного дубля в теннисе.

«Я думаю, то, что он сделал, вероятно, самое сложное в теннисе — выиграл два турнира подряд, для победы на которых нужно продемонстрировать противоположные качества.

На «Ролан Гаррос» нужно скользить, вести более длинные розыгрыши с большим вращением. Затем на Уимблдоне необходимо принимать мощные подачи на покрытии, которое лучше подходит для контратакующих теннисистов или игроков, которые бьют более агрессивно с меньшим вращением. На Уимблдоне не надо скользить. И вау, эти два турнира так близки друг к другу в календаре и выиграть их подряд — одна из самых сложных задач в теннисе», — приводит слова Муратоглу Tennis365.

Материалы по теме
Карлос Алькарас с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android