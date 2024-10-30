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Карлос Алькарас: цель — выиграть каждый турнир до конца сезона

Карлос Алькарас: цель — выиграть каждый турнир до конца сезона
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выразил намерение выиграть все соревнования до конца сезона-2024. Вчера, 29 октября, он вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв чилийца Николаса Харри.

Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 21:10 МСК
Николас Харри
37
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Какова ваша цель на конец сезона?
— Выиграть каждый турнир, в котором принимаю участие. Думаю, что играю отлично. Очень горжусь собой за весь год. До конца сезона осталось всего несколько турниров. Я очень хочу победить здесь. Буду двигаться неделя за неделей и день за днём. Надеюсь на хороший результат, — сказал Алькарас на корте после матча.

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