Карлос Алькарас: цель — выиграть каждый турнир до конца сезона
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выразил намерение выиграть все соревнования до конца сезона-2024. Вчера, 29 октября, он вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв чилийца Николаса Харри.
Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 21:10 МСК
37
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
— Какова ваша цель на конец сезона?
— Выиграть каждый турнир, в котором принимаю участие. Думаю, что играю отлично. Очень горжусь собой за весь год. До конца сезона осталось всего несколько турниров. Я очень хочу победить здесь. Буду двигаться неделя за неделей и день за днём. Надеюсь на хороший результат, — сказал Алькарас на корте после матча.
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