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«Я бы сделал немного медленнее». Алькарас высказался о корте на «Мастерсе» в Париже

«Я бы сделал немного медленнее». Алькарас высказался о корте на «Мастерсе» в Париже
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о скорости хардового покрытия на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). По официальным данным ATP, корт во французской столице является самым быстрым в сезоне-2024.

«Быстрее, чем в Цинциннати? (смеётся). Этот корт очень скользкий. К нему надо привыкнуть, другого выхода нет. Для тенниса, для зрителей, отсутствие длинных розыгрышей – это непросто. Я бы сделал корт немного медленнее, чтобы добавить матчу больше эмоций. Сегодня я чувствовал себя очень хорошо на корта. В таких условиях приходится работать дольше», — сказал Алькарас во время общения с прессой.

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